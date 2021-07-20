У главного тренера национальной сборной Армении по борьбе греко-римского стиля Эдуарда Саакяна хорошие предчувствия относительно участия наших ребят в стартующих на следующей неделе Олимпийских играх в Токио.

В беседе с корреспондентом «РА» он отметил, что при удачном стечении обстоятельств все четверо наших борцов могут стать обладателем олимпийской медали. На такие ожидания настраивает их настрой и уровень подготовки.

– Довольны ли Вы ходом подготовки?

– Пока все складывается удачно. Недавно мы провели очередной выездной учебно-тренировочный сбор, результатами которого я в целом доволен. На тренировках в Киеве основное внимание было уделено работе на борцовском ковре и спаррингам. Для нас это был чрезвычайно важный этап, поскольку наша команда давно не проводила столь насыщенные и эффективные сборы. До этого у нас был восстановительный сбор в Крыму. Завершим подготовительный этап в Ереване. Одним словом, придерживаемся заранее разработанного плана. Надеюсь, все наши труды преобразуются в олимпийские медали.

– В какой форме находится каждый из членов нашего олимпийского квартета за почти две недели до старта в главном соревновании четырехлетия?

– Не стану выделять кого-либо. Все ребята тренируются с полной отдачей и боевым настроем. Их морально-волевые качества не вызывают нареканий. Это самое важное при подготовке к Олимпийским играм, на которых не бывает проходных поединков. Главное – удалось избежать серьезных травм, ну, а мелкие болячки в нашем виде спорта неизбежны. В этом плане пока нет ничего такого, что беспокоило бы тренеров сборной. Вообще, программу подготовки мы разработали таким образом, чтобы в нужный момент подвести наших борцов к пику формы.

– В последние годы травмы часто преследовали олимпийского чемпиона Артура Алексаняна, который даже пару раз снимался с крупнейших соревнований. Избавился ли он от этих проблем?

– Он, как и остальные борцы, находится в хорошем состоянии. Повторяю, травмы наших парней не настолько серьезны, чтобы помешать им. В любом случае мы должны исходить из имеющегося у нас потенциала.

– Где и как намерены провести заключительный этап подготовки?

– Будем тренироваться в Ереване – в «Олимпаване». 29 июля в составе очередной группы в Токио отправится тренерский штаб нашей сборной и борец Армен Меликян (60 кг), через день его примеру последуют Карапет Чалян (77 кг) и Артур Алексанян (97 кг), а 31 июля – Карен Асланян (67 кг). Разные сроки выезда ребят обусловлены разницей в дате их старта в Олимпиаде. Думаю, выбран оптимальный график и проблем с акклиматизацией не возникнет. Более того, последние тренировки у нас запланированы именно в столице Японии. Олимпийский турнир по греко-римской борьбе стартует 1 августа.

– И каковы Ваши ожидания от выступлений наших ребят?

– Хочется вернуться с медалями и порадовать наших поклонников. Другие прогнозы делать не стану. Могу лишь сказать, что у меня хорошее предчувствие. На мой взгляд, все четверо наших борцов составят серьезную конкуренцию соперникам в борьбе за олимпийские медали. Они с каждым днем улучшают свои кондиции.

Меликян тренируется с большой ответственностью и воодушевлением. Я заметил большие изменения у Асланяна, который после завоевания олимпийской путевки стал более сдержанным, научился грамотнее планировать поединки. Чалян тоже выделяется большим трудолюбием, и к тому же достаточно опытный.

Алексанян – олимпийский чемпион, и этим все сказано. Он всегда тренируется с удовольствием и передает этот заряд всем товарищам по команде. В ходе подготовки одним из основных его спарринг-партнеров был чемпион Украины Андрей Дегтярев. Мы все чувствуем большую ответственность перед нашей родиной и приложим все усилия, чтобы вернуться с победой.