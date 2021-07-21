Пловчиха Варсеник Манучарян и боксер Оганес Бачков будут знаменосцами нашей страны на торжественной церемонии открытия XXXII Летних Олимпийских игр в Токио, сообщает пресс-служба НОК Армении.

Международный олимпийский комитет впервые прибег к такой практике, чтобы обеспечить гендерное равенство. Манучарян – неоднократная чемпионка и рекордсменка Армении в плавании на короткие дистанции.

Бачков же не раз радовал впечатлительными успехами в значимых соревнованиях. Он становился чемпионом Европы (2017 года), победителем Европейских игр (2019) и дважды завоевывал бронзовые медали мировых первенств (2017 и 2019).

Открытие Олимпийских игр состоится 23 июля в 15:00 по ереванскому времени. Уже известно, что нынешняя церемония будет одной из самых непраздничных в истории Игр, так как из-за COVID-19 пройдет при почти пустых трибунах.

Организаторы решили не пустить на стадион зрителей: присутствовать будут только главы государств и правительств, представители Международного и национальных олимпийских комитетов, международных спортивных федераций и, как говорили у нас в не столь далеком прошлом, другие официальные лица. Армения пока не сообщала об отправке в Токио правительственной делегации.

Известно, что на Параде наций, как называют торжественное шествие спортивных делегаций на церемонии открытия Олимпиады, команды пройдут в алфавитном порядке не английского алфавита, а согласно японской катакане. Делегация Армении войдет на стадион под… 13 порядковым номером. Надеюсь, среди наших читателей нет суеверных людей. Да и вообще, чего тут беспокоиться: ведь это японское, а не наше родное 13. Кстати, название нашей страны на японском пишется вот так: ア ル メ ニ ア.

По традиции, Парад наций откроет сборная Греции – команда родины Олимпиад. Последней на беговую дорожку выйдет делегация хозяйки нынешних Игр – Японии. Названия стран сперва будут объявляться на французском, а затем на английском и японском языках, в соответствии с традиционными правилами и рекомендациями Международного олимпийского комитета.

На церемонии открытия будет еще одно новшество: впервые команды стран, которые будут принимать следующие две Олимпийские игры пройдут маршем перед командой страны-организатора данной Олимпиады.

Таким образом, сборные Франции и США войдут на стадион перед делегацией Японии вместо того, чтобы быть соответственно четвертым (между Бразилией и Болгарией) и седьмым (между Афганистаном и Американским Самоа) согласно японскому Годзюону. Россия из-за допингового скандала будет выступать не под государственным флагом и гимном, а под аббревиатурой «ОКР» по названию Олимпийского комитета страны и символами этой организации.

Программа церемонии открытия, тоже по традиции, держится в строгом секрете. Но уже известно, что она будет называться «United by Emotion» или «Объединённые эмоциями».

Таким образом, 23 июля 126-й император Японии Нарухито произнесет одну из самых известных фраз в мире, которая впервые прозвучала из уст короля Греции Георг I 6 апреля 1896 года: «Объявляю Олимпийские игры открытыми». Примечательно, что в 1964 и 1972 годах, открывая Летнюю олимпиаду в Токио и Зимнюю в Саппоро, эти слова озвучивал дед нынешнего японского монарха – император Хирохито, а в 1998-м при открытии зимних Игр в Нагано – его отец, император Акихито.