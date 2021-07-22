Правительство страны уже полным ходом готовится к созданию новой национальной авиакомпании в Армении. Впервые об этой идее два года назад заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе обсуждения проекта концептуальной программы развития гражданской авиации Армении.

«В современном мире наличие эффективных национальных авиакомпаний является важной составляющей государственной атрибутики. И, конечно, все мы хотим иметь армянские компании на авиарынке. Я хочу, чтобы мы не путали понятия, потому что нужно еще обсудить дееспособность прежних систем и механизмов. Но то, что в Армению и из Армении должны летать самолеты с армянским флагом, для меня вне всяких сомнений. Другой вопрос – с какой стратегией, какой тактикой, какой дорожной картой мы должны достичь решения этой проблемы», – отметил премьер.

Спустя год после этого намерение властей сформировать в стране национальную авиакомпанию подтвердил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, уточнив при этом, что вопрос вполне можно будет решить в течение двух лет. Впрочем, в правительстве изначально были настроены на то, чтобы увидеть в стране не просто местного авиаперевозчика, а компанию международного уровня.

И вот на днях стало известно, что между Фондом государственных интересов Армении (ANIF) и самым крупным бюджетным авиаперевозчиком на Ближнем Востоке и в Северной Африке – компанией Air Arabia подписано соглашение о создании нового национального авиаперевозчика.

Бюджетный нацавиаперевозчик

На протяжении всей последней недели глава Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян на разных площадках рассказывала о том, по какой схеме и механизмам планируется сформировать новую авиакомпанию. И даже попыталась объяснить, почему ранее она выступала против появления национального авиаперевозчика, а теперь вдруг решила встать у истоков его становления. Выяснилось, что ранее в плане определения понятия национального авиаперевозчика были проблемы с законодательством. Взять же на себя полностью тяжелое бремя расходов по созданию национальной авиакомпании государство, по словам г-жи Ревазян, не должно, поскольку «Армения – не та страна, которая может позволить себе потерять деньги». В этом смысле, уверена она, используемая сейчас модель очень удобна, особенно по принципу лоукостера. Кроме того, коронавирус открыл определенные возможности, в том числе для таких стран, как Армения, по созданию национального авиаперевозчика.

Нынешняя же модель предполагает создание национального авиаперевозчика на основе технологий, инфраструктуры и самолетов компании Air Arabia, к которой, по словам главы Комитета гражданской авиации, были установлены достаточно строгие требования. При этом обслуживающий персонал и экипажи самолетов будут состоять из армянских специалистов. Что касается инвестиций, то они будут осуществляться совместно с Фондом ANIF, а новая компания будет зарегистрирована в Армении как бюджетная. Это значит, что в самолетах не будет бизнес-класса. Но тарифы на стоимость билетов не будут столь низкими, как у бюджетных авиакомпаний Ryanair или Wizz Air. Хотя, как обещает г-жа Ревазян, цены будут все же ниже рыночных. Потому что Air Arabia, уверила она, сделает все, чтобы снизить свои издержки, что позволит, не теряя конкурентоспособности, предлагать низкие тарифы по определенным направлениям.

К слову, по новым направлениям компания может рассчитывать на льготы по линии «налога на воздух», что скажется на стоимости билетов. Речь идет о пошлине в размере 10 тыс. драмов, которая входит в стоимость авиабилетов на полеты, осуществляемые из Армении. Еще полтора года назад, осенью 2019 года г-жа Ревазян обещала сделать все, чтобы этот налог был полностью изъят из стоимости билетов по всем существующим в Армении авианаправлениям, поскольку «в целом любые подобные понятия препятствуют развитию гражданской авиации».

По всем направлениям пока не получилось, поскольку ликвидация «налога на воздух» окажет свое воздействие на поступлениях в госбюджет. Однако изменения все же произошли. Так, в декабре 2019 года парламент принял законопроект о внесении изменений в закон «О госпошлине», предусматривающий введение налоговых льгот по линии «налога на воздух» для авиакомпаний, открывающих новые направления, которые не обслуживались в течение последних 12 месяцев. От авиакомпаний при получении льгот требуется осуществлять рейсы в течение всего года, независимо от сезонности. Сама льгота предоставляется сроком на три года с возможностью пролонгации еще на два года.

Доступ к европейскому небу – в порядке исключения

Пока нет конкретного ответа на вопрос, по каким направлениям будет осуществлять полеты новая национальная компания. Известно лишь то, что ориентировочные направления полета будут находиться на расстоянии не более пяти с половиной часов полета от Еревана. По планам главным аэропортом базирования нацавиаперевозчика станет международный аэропорт «Звартноц», где, судя по всему, будут проведены работы по расширению мощностей с учетом увеличения количества рейсов после задействования новой авиакомпании.

Однако главный вопрос на сегодня: как будет функционировать национальный авиаперевозчик в условиях запрета армянских авиакомпаний на доступ к европейскому небу? Ведь ровно год назад, в июне 2020 года все семь зарегистрированных в Армении авиакомпаний были внесены в так называемый «черный список» Евросоюза. По мнению европейцев, наши компании не соответствуют международным стандартам воздушной безопасности, поэтому им запрещено совершать полеты на территории ЕС.

Да, согласилась глава Комитета гражданской авиации, проблема эта существует, и в этом направлении на сегодня ведутся переговоры. Но это – «не вопрос одного дня», поэтому здесь требуется длительное время. Хотя, по словам г-жи Ревазян, Армения намерена сразу же после создания национального авиаперевозчика обратиться к Европе с просьбой в порядке исключения позволить доступ к «европейскому небу», учитывая то, что Air Arabia является одной из безопаснейших авиакомпаний в мировом масштабе.

Это первый вариант, который позволит новой авиакомпании осуществлять полеты в Европу. Но есть и другой вариант, а именно – регистрация авиалайнеров в Шардже, а место их базирования в Ереване.

«Такую схему тоже рассматриваем. Будем изучать различные варианты и возможности для получения доступа на полеты в Европу», – вновь пообещала председатель Комитета гражданской авиации, добавив, что со стороны руководимой ее структуры делается все, чтобы покинуть «черный список ЕС», и в этом направлении на сегодня есть уже серьезные успехи.