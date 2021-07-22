Начальник главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны РА Левон Айвазян на днях принял военных атташе при аккредитованных в Республике Армения посольствах иностранных государств.

Как сообщили в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи была представлена сложившаяся в последние дни вследствие провокационных действий вооруженных сил Азербайджана ситуация на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы.

Было подчеркнуто, что агрессивная риторика военно-политического руководства Азербайджана относительно территориальных претензий к Республике Армения подрывает усилия по установлению долгосрочного мира в регионе.

Армянская сторона, сохраняя приверженность мирному урегулированию ситуации, тем не менее, оставляет за собой право принять все необходимые меры для предотвращения и противодействия подобным инцидентам, отметил Айвазян, подчеркнув, что Армения ожидает четкого ответа со стороны международных партнеров на подобные нарушения международного права со стороны Азербайджана.