Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева , состоявшаяся 20 июля в Москве, так и не дала хотя бы более или менее ясных ответов на множество вопросов по сложившейся в нашем регионе ситуации. Понятно, что основная часть переговоров была закрыта для прессы. Каких-либо заявлений по итогам 2-часовых переговоров не последовало. Лишь 21-го числа пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков приоткрыл завесу над той частью, которая касалась озвученных главой Евросовета Шарлем Мишелем в ходе визита в регионе планов Евросоюза в Закавказье , а также стремления Франции, как пишут российские СМИ, “подключиться к урегулированию в Карабахе”.

Последнее звучит, конечно, нарочито, поскольку наряду с Россией Франция и США являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Но, судя по всему, не только Азербайджану и Турции хочется отправить МГ на свалку истории.

Россия готова приветствовать посреднические усилия стран ЕС в переговорах по Нагорному Карабаху, если они поспособствуют имплементации имеющихся договоренностей. «Если посреднические усилия несут мир, стабильность, предсказуемость и помогают в имплементации существующих договоренностей, то их можно только приветствовать», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос о том, как Россия относится к тому, что Франция якобы высказывает намерение попасть в формат переговоров Россия-Армения-Азербайджан, в том числе выступить в качестве посредников, передает РИА Новости.

Положения 3-стороннего заявления от 9 ноября 2020г. :

Честно говоря, комментарий г-на Пескова лишь породил новые вопросы.

Означает ли сказанное, что участие сопредседателя МГ Франции (о США пока вообще речи нет) в карабахском урегулировании предполагается исключительно в рамках 3-стороннего заявления от 9 ноября 2020г.? Без права на внесение в повестку новых предложений? Означает ли это, что вопрос статуса Арцаха, который не затрагивается в 3-стороннем заявлении, не может быть внесен в повестку?

Напомню, что через несколько дней после подписания этого заявления глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что статус Нагорного Карабаха будет определен после прояснения прав всех категорий жителей этого региона.

“Мы исходим из того, что этот статус будет определяться в зависимости от того, какие действия мы все должны предпринять, чтобы помочь восстановить этноконфессиональное согласие в Нагорном Карабахе, как это было долгие годы, пока там не началась во время развала СССР война, завершившаяся очень плачевными последствиями.

Определить статус можно исключительно после того, как будет понятно, какие права будут предоставлены всем тем, кто жил в Нагорном Карабахе и имеет право туда вернуться, и, конечно, тем, кто продолжал все время находиться на этой территории. “Необходимо восстановить доверие, восстановить межэтнический и межконфессиональный мир.

Для этого нужно восстановить храмы и мечети и наладить нормальную жизнь такой, когда она была, когда там бок о бок жили представители всех национальностей, всех религий. Это очень непросто сделать”, – сказал Лавров. В связи с этим, добавил он, не нужно устанавливать какие-либо искусственные сроки для решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха.

По словам Дмитрия Пескова, работа по имплементации существующих 3-сторонних договоренностей по Нагорному Карабаху идет в целом неплохо. «Вы знаете, что сами трехсторонние договоренности были заключены при весьма энергичном участии президента Путина, и они реализуются также при весьма энергичном участии президента.

Он в постоянном контакте и с и.о. премьера Пашиняном, и с президентом Алиевым. Сейчас занимаемся вопросами именно реализации и воплощения в жизнь договоренностей, которые были достигнуты», – сказал Песков.

Однако реализованы по большому счету лишь пункты о сдаче Азербайджану указанных в заявлении районов и о дислокации российских миротворцев. Причем в соответствии со своей наглостью Азербайджан перехватил больше, чем указано. Вопрос пленных Баку превратил в предмет торга.

Равно как и вопрос разблокирования коммуникаций, требуя прокладки коридора через Сюникскую область Армении, что равносильно полному блокированию нашей страны и абсолютной зависимости от Баку и Анкары. Не говоря уже о том, что этот так называемый коридор отрезает Армению от Ирана.

Очень интересно было бы узнать, в соответствии с каким соглашением ВС Азербайджана 12 мая с.г. вторглись на суверенную территорию Армении и по сей день здесь пребывают? Спрашиваю, ибо к этому акту агрессии и Москва, и официальный Ереван отнеслись, мягко говоря, со странным спокойствием. Равно как и к провокациям Азербайджана в районе населенного пункта Ерасх близ границы Армении и Нахиджевана.

Кстати, именно в этом районе в ноябре 2020г. азербайджанские военные сбили сопровождавший автоколонну 102-й военной базы РФ российский вертолет Ми-24, в результате чего погибли два члена экипажа. О ходе расследования давно ничего не сообщается.

С 14 июля ВС Азербайджана стреляют по армянским позициям, в т.ч. из гранатометов, причем на расстоянии 500 метров от этого места расположены российские посты. Стреляли все дни визита в регион главы Евросовета, подготовки поездки Алиева в Москву, пытаясь продвинуться вперед, занять новые позиции, но получая достойный отпор. Провокации прекратились лишь перед самой встречей Путин-Алиев. Однако враг продолжает оставаться на территории Армении и подтягивать силы.

И уж вовсе непонятно, из какого соглашения в этой взрывоопасной ситуации появились разговоры о необходимости начала процесса делимитации-демаркации армяно-азербайджанской границы.

Процесс этот, если его проводить по общепринятым правилам, может занять годы. Азербайджан же торопится отхватить выгодные позиции как можно быстрее, не давая Армении прийти в себя. Да и Турция с ее пантюркистскими планами подгоняет Алиева. А значит, провокации будут продолжаться.

Из комментария Дмитрия Пескова ясно одно – и Баку, и Москва опасаются возможного пересмотра положений 3-стороннего заявления в случае подключения к переговорам Франции и США.

Азербайджан боится обсуждений вопросов статуса и деоккупации оккупированных им районов Арцаха.

Россия, сыгравшая, в отличие от Европы и США, огромную роль в прекращении азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха и установлении перемирия, естественно, хочет закрепить за собой миротворческую миссию в Арцахе. На сегодняшний день именно российские миротворцы обеспечивают безопасность не оккупированной Азербайджаном части армянского Арцаха.

Армения же готова, по словам и.о.главы МИД Армена Григоряна, на основе предлагаемых сопредседательством МГ ОБСЕ подходов, которые подтверждают разработанные сопредседательством принципы, в т.ч. право на самоопределение, вовлечься в процесс мирного урегулирования азербайджано-арцахского конфликта.

Как будет разруливаться сложившаяся геополитическая головоломка сегодня сказать сложно…