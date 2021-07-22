В начале заседания правительства исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян обратился к решению Конституционного суда о признании парламентских выборов действительными.

Никол Пашинян отметил, что внеочередные выборы в Армении прошли в соответствии с демократическими стандартами и окончательные результаты выборов отражают волю армянского народа.

“Таким образом, Национальное собрание 8-го созыва будет состоять из 107 депутатов, партия «Гражданский договор» получит 71 мандат, блок «Айастан» – 29 мандатов, блок «Честь имею» – 7 мандатов», – сказал он.

Пашинян поздравил всех с проведением свободных и конкурентных парламентских выборов в такой кризисной ситуации.

«Поздравляю блоки «Айастан» и «Честь имею» с избранием в Парламент и поздравляю всех нас с проведением честных и справедливых выборов. Впервые они стали способом преодоления внутриполитического кризиса, хотя мы привыкли к практике политических кризисов, возникающих вследствие результатов выборов», – сказал и. о. премьер-министра.

Господин Пашинян коснулся также военно-политической ситуации в регионе.

«Военно-политическая ситуация в нашем регионе, к сожалению, продолжает оставаться напряженной. Провокационные шаги Азербайджана и максималистские устремления создают все новые угрозы для нашего региона, Армении и Арцаха», – сказал он, подчеркнув главную роль, выполняемую Россией по обеспечению в регионе стабильности и безопасности.

«Объединенная группировка Вооруженных сил Армении и России, российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе имеют краеугольное значение в деле обеспечения мира в регионе. В то же время по-прежнему считаю, что Азербайджан поставил перед собой цель торпедировать реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января, в частности, в части открытия региональных коммуникаций и деблокации Армении», – сказал и.о. премьер-министра, добавив, что Армения считает весьма важным и приоритетным открытие коммуникаций и готова продолжать работу в этом направлении.

«Ожидаем, что Азербайджан днем раньше выполнит взятое им письменное обязательство освободить пленных, заложников и других удерживаемых лиц. Армения подтверждает свое предложение по зеркальному отводу от Армяно-азербайджаской границы подразделений обеих сторон на участке Сотк-Хознавар с целью разрешения кризиса посредством дислокации российских пограничников или международных наблюдателей.

Это может создать необходимые условия для проведения делимитации и демаркации Армяно-азербайджанской границы. Правительство Армении готово реализовать полученный от армянского народа мандат на открытие эпохи мирного развития Армении, Арцаха и всего региона», – сказал Никол Пашинян, добавив, что Армения готова к мирному переговорному процессу.