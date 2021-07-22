Центральная избирательная комиссия на внеочередном заседании 22 июля в 16:00 составит протокол о регистрации депутатов НС и выдаче мандатов.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании будет объявлен день созыва первой сессии Парламента восьмого созыва.

На внеочередном заседании ЦИК признает недействительной регистрацию кандидатов, вышедших из избирательных списков партий и блоков, участвующих во внеочередных выборах.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня 2021 года. Результаты выборов в Конституционном суде оспорили 4 политические силы: блоки «Айастан», «Честь имею», партии «Зартонк» и «Родина Армении».

17 июля Конституционный суд объявил о своем решении оставить в силе решение Центральной избирательной комиссии РА по итогам внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня 2021 года.