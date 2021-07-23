Армянский гроссмейстер Айк Мартиросян продолжает победное шествие на Кубке мира по шахматам.

Как сообщает РА, в четвертом туре Кубка мира по шахматам в Сочи Мартиросян встретился с хорватом Анте Бркичем. Армянский шахматист играл черными фигурами и на 42-м ходу игроки пошли на мировую, согласившись на ничью. Напомним, что 22 июля Мартиросян одержал победу над Бркичем.

Таким образом, Айк Мартиросян вышел в ⅛ финала Кубка мира. Следующим соперником армянского гроссмейстера будет иранский шахматист Амин Табатабаи.

Габриэль Саркисян, Шант Саркисян, Ованес Габузян и Элина Даниелян остались вне борьбы. Ранее стало известно, что гроссмейстер Левон Аронян вообще не примет участие в чемпионате мира из-за проблем со здоровьем. Аронян – действующий обладатель Кубка мира.

В этом году Кубок мира по шахматам проходит в Сочи. В мужском турнире 206 участников, в женском – 103. Турнир завершится 6 августа.