Армянский гимнаст Артур Давтян показал лучший результат в квалификационных соревнованиях по опорным прыжкам на Олимпийских играх в Токио.

Он с 14,866 баллами уверенно возглавляет турнирную таблицу. Это среднеарифметический показатель по итогам двух прыжков. За первый Артур получил 14,733, за второй – 15,000 баллов. Наиболее близкий к нему результат имеют россияне Никита Нагорный (14,783) и Денис Аблязин (14,733), а также бразилец Кайо Соуза (14,700). Этот результат выводит Давтяна в финал данного упражнения, в котором восемь лучших оспорят награды Олимпиады.

Перед стартом главный тренер гимнастической сборной Армении Акоп Серобян в интервью «РА» заявил, что в Токио ставка будет сделана не на сложность упражнения, а на четкое исполнение. Наставник также добавил, что по надеется увидеть своего подопечного в финале.