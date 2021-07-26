Школьники Армении на 62-й Международной олимпиаде по математике завоевали 5 медалей.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта.

Олимпиада, организованная Российской Федерацией, в онлайн формате, в два теоретических этапа, в Ереване проводилась в гимназии “Квант”, с 14 по 24 июля. В олимпиаде участие приняли 619 школьников из 107 стран: 556 юношей и 63 девушки.

Армянскую команду представляли 6 учащихся, пятеро из специальной физико-математической школы Шагиняна и один из гимназии “Квант”. Учащиеся физико-математической специальной школы Ваагн Оганесян и Мгер Карагулян завоевали серебряные медали, бронзовых медалей удостоились школьники того же учебного заведения Рубен Амбарцумян и Эрик Бабасян, а также школьница гимназии “Квант” Лоретта Арзуманян.

Армянскую команду возглавляли Смбат Геворгян, старший научный сотрудник Института математики НАН РА и Гурген Асатрян, преподаватель физико-математической специальной школы им. Шагиняна.

Напомним, на 61-й Международной математической олимпиаде сборная Армении завоевала 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Церемония закрытия олимпиады по математике.