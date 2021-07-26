Еще один армянский спортсмен с самого старта завершил выступление на Олимпийских играх в Токио. Выступающий в весовой категории до 52 кг боксер Корюн Согомонян в 1/16 финала безоговорочно уступил представителю Великобритании Галалу Яфаю, которому проиграл также в начале июня нынешнего года на международном турнире в Париже.

Яфай, предки которого переехали в Соединенное Королевство из Йемена, с самого начала обозначил свое преимущество и попытался реализовать ее за счет чрезвычайно активного прессинга, быстрых передвижений по рингу и разящих ударов с близкого расстояния.

На фоне соперника Согомонян выглядел несколько вялым и поначалу пытался отразить мощную волну атак, однако уже в первом раунде пропустил удар и рефери открыл счет. Ситуация с точностью до деталей повторилась во втором раунде.

В третьей трехминутке Согомонян наконец проявил запоздалую активность, однако не только не сумел исправить положение, но и за 1,5 минуты до завершения боя пропустил еще один сильный удар, после которого судья на ринге остановил поединок и объявил победителем Яфая.

Кстати, Галал – младший брат профессиональных боксеров Халида и Гамаля Яфаев, первый из которых участвовал в Олимпийских играх 2008 года. Что интересно, братья исповедуют православное христианство.