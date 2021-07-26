В Токио продолжаются XXXII летние Олимпийские игры.

«Арменпресс» представляет обновленный график выступлений спортсменов Армении.

27-го июля в весовой категории 59 кг по тяжелой атлетике среди женщин выступит Изабелла Яйлян, начало соревнований в 07:55 по ереванскому времени.

В тот же день в мужском соревновании на дистанции в 100 метров вольным стилем стартует также пловец Артур Барсегян.

28 июля – день соревнования пловчихи Варсеник Манучарян. Она выступает на дистанции в 50 метров вольным стилем. Соревнования начнутся в 14:00.

29 июля боксер Арман Дарчинян (75 кг) поборется за выход в следующий раунд.

Пловец Артур Барсегян – 50 метров, вольный стиль, во второй раз выступит 30 июля. Начало в 14:00.

31 июля боксер Оганес Бачков проведет второй бой. Он начнется в 07:36 по ереванскому времени.

Борцы греко-римского стиля выступят 1 августа. В весовой категории 60 кг Армен Меликян выйдет на ринг из 1/8 финала. Бой начнется в 06:00.

2 августа борцы Карапет Чалян и Артур Алексанян начнут борьбу за выход в 1/8 финала. Бои начнутся в 06:30. Финал состоится 3 августа.

2 августа состоится финал состязаний по прыжкам с шестом, на котором выступит Артур Давтян.

3 августа спортсмен Леон Агасян стартует в тройном прыжке, а борец Карен Асланян начнет борьбу в 1/8 финала в весовой категории 67 кг. В этот же день в 14:50 по ереванскому времени Симон Мартиросян (109 кг) поборется за звание чемпиона Олимпийских игр.

4 августа борец вольного стиля Арсен Арутюнян начнет борьбу в 1/8 финала в весовой категории 57 кг. Бои начнутся в 11:30 по ереванскому времени. Финал предстоит 5 августа.

Последний старт олимпийской сборной Армении будет 6 августа. Вазген Теванян с 1/8 финала будет бороться за медаль в весовой категории до 65 кг. Финал состоится 7 августа.Уже выступившая стрелок Эльмира Карапетян не преодолела препятствие квалификационного раунда, заняв в общей борьбе лишь 18-е место.

В квалификационном раунде дзюдоист Фердинанд Карапетян в весовой категории 73 кг уступил казахстанцу Янсаю Смагулову. Корьюн Согомонян (52 кг) также проиграл в стартовом поединке, уступив британцу Джалалу Яфе.