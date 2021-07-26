Как сообщает «Арменпресс», в администрации Араратской области опровергли распространяемую в прессе информацию, что противник вел огонь в направлении общин Армаш и Суренаван Араратской области.

«Распространенная в прессе информация, что противник обстрелял общины Армаш и Суренаван Араратского района, не соответствует действительности.

26 июля в 11:30 противник нарушил режим прекращения огня. В направлении армянских позиций армяно-азербайджанской границы, на участке Ерасх, Араратской области, был открыт огонь из огнестрельного оружия разного калибра. Армянская сторона приняла ответные меры. На данный момент ситуация спокойная.

Мы призываем СМИ воздерживаться от публикации сведений, касающихся пограничной ситуации и распространяющих панику», – говорится в заявлении областной администрации.