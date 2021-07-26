Форум «День инноваций 2021» – уникальная возможность представить армянские предприятия на международных площадках, повысить узнаваемость армянских МСП среди инвесторов и привлечь новые инвестиции.

Как сообщает «Арменпресс», об этом во время открытия форума, в Ереване 26 июля, заявил генеральный директор фонда «Энтерпрайз Армения» Левон Ованнесян.

По мнению организаторов, малый и средний бизнес – один из ключевых факторов развития экономики Армении. Поэтому, принимая во внимание огромный потенциал сектора МСП, Центр содействия инвестиций и Швейцарско-Армянская торгово-промышленная палата организовали это мероприятие, чтобы стимулировать дальнейшее развитие и укрепление сектора.

«Мы убеждены, что такие меры могут стать прочной основой для реализации потенциала армянских малых и средних предприятий. Как национальное агентство по продвижению инвестиций, Enterprise Armenia готово приложить усилия, чтобы помочь армянским компаниям в привлечении новых инвестиций и расширении их производственных мощностей.

В то же время мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и деловых отношений между Арменией и Швейцарией, также и на углубление перспектив сотрудничества», – сказал Левон Ованнесян в своем вступительном слове.

По словам посла Швейцарии в Армении Стефано Лазаротто, форум выходит за рамки армяно-швейцарских двусторонних отношений, это очень хороший инструмент, уникальная возможность для развития торгово-экономических отношений между Арменией и Швейцарией. В частности, это очень хорошая возможность для армянских компаний увеличить свое присутствие в Швейцарии.

Президент Торгово-промышленной палаты Швейцария-Армения Майк Баронян в своем видеообращении подчеркнул, что и в Армении, и в Швейцарии есть много инновационных компаний, Швейцария известна во всем мире своими инновационными продуктами, а Армения – нет. Именно поэтому и организован форум «День инноваций», для предствления армянских продуктов на международных площадках и повышения узнаваемости армянских компаний.

«Если форум пройдет успешно, мы постараемся сделать его ежегодным. И это событие, конечно же, будет освещено на нашем сайте», – добавил Майк Баронян.

26 июля в Ереване прошла церемония открытия форума «День инноваций», инициированной Швейцарско-армянской торгово-промышленной палатой и Фондом «Enterprise Armenia» при сотрудничестве с посольством Швейцарии в Армении и с посольством Армении в Швейцарии.

Онлайн участие в форуме приняли чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Армении Стефано Лазаротто, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Швейцарии Андраник Ованнесян, генеральный директор Фонда «Enterprise Armenia» Левон Ованнесян, председатель Швейцарско-Армянской торгово-промышленной палаты, а также представители различных компаний, производящих инновационную продукцию.

Конференция продлится три дня, с 26 по 28 июля. В конференции участие примут 30 армянских компаний.