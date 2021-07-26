В результате сотрудничества между ACBA Bank, ACBA Leasing, GEFF Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) за счет финансирования бизнес проектов в области энергоэффективности, адаптации к изменению климата и возобновляемых источников энергии в Армении 5 миллионов долларов будет потрачено на развитие «зеленой» экономики. Привлеченные средства будут предоставлены как в драмах, так и в долларах США.

Благодаря этой программе предприятия получат возможность сделать свой бизнес более эффективным с помощью солнечных фотовольтовых станций, энергоэффективной транспортной и строительной техники, двигателей и насосов, производственных технологий и более 1 500 других высокоэффективных технологий.

«Зеленые» инвестиции в Армении имеют большой потенциал развития. «При помощи этого сотрудничества у нас появится возможность более широкими средствами поддержать развитие указанных сфер», – сказал генеральный директор ACBA Leasing Агаси Гаспарян.

“GEFF финансированию высокоэффективных технологий и проектов придает очень важное значение. Поскольку такие инвестиции являются целенаправленными и требуют комплексного подхода, чтобы подготовить и проинформировать наших клиентов, мы работаем с нашими партнерскими финансовыми учреждениями. Одним из таких примеров стало недавнее совместное мероприятие с ACBA և ACBA Leasing, которое было организовано специально для предприятий строительного сектора», – сказал заместитель руководителя проекта GEFF в Армении Андро Бутхуз.

Здесь представлены условия лизинга, предлагаемые в рамках сотрудничества:

Каталог «зеленых» технологий GEFF представлен здесь

С 2019 года ACBA Leasing, для финансирования 3,6 ГВтч/год производства чистой энергии присоединился к первой фазе программы GEFF, помогая предотвратить выбросы 1 864 тонн парниковых газов в год.