Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые за 25 лет стала победительницей командного многоборья. В составе российской команды олимпийским чемпионом стал и наш соотечественник Артур Далалоян.

Золотой медали удостоились также Денис Аблязин, Давид Белявский и Никита Нагорный. Несмотря на серьезную операцию на ахиллово сухожилие, Артур выступал на коне, кольцах, в опорном прыжке, брусьях, перекладине и в вольных упражнениях.

В последний раз «золото» в этом подвиде программы гимнастического турнира Олимпиады россияне завоевывали в 1996 году. В Токио их преимущество над серебряным призером, сборной Японии, составило всего 0,103 балла. Бронзовых наград удостоились китайцы.

Примечательно также, что впервые с 1980 года олимпийским чемпионом провозглашен гимнаст армянской национальности. 41 лет назад, в Москве, в составе сборной СССР победителем Олимпиады в командном многоборье стал Эдуард Азарян – сын легендарного гимнаста, трехкратного олимпийского чемпиона Альберта Азаряна.

Российский гимнаст Артур Далалоян в первом комментарии в статусе олимпийского чемпиона заявил присутствующим в Токио журналистам, что эмоции от победы перекрывают всю боль, которую он испытал в ходе выступления

«Прекрасное самочувствие. Эмоции перекрывают всю боль, которую я испытал, поэтому чувствую себя великолепно. Не могу сказать, что какой-то конкретный снаряд дался тяжелее. Поначалу мы чувствовали себя более уверенно, спокойно стартовали, но под конец уже появился нерв, закипала страсть. Тем более последним элементом для нас были вольные упражнения. Для меня это были всего лишь вторые вольные за всю подготовку после травмы. Самое главное, что у меня получилось сделать ту базу, которую планировал.

Для Дениса это тоже не самая лёгкая работа в его жизни – он тоже перенёс много травм на ноги. Никиту мы поставили в конце в качестве козыря: у нас был Давид Белявский, который после перекладины отслеживал оценки – вместе с тренерским штабом вёл подсчёты. Если бы нам не хватало нашего отрыва, то Никите пришлось бы отдуваться за всех. Но мы создали хороший отрыв – Никите надо было сделать свою комбинацию, с чем он идеально справился. Нет слов»,- сказал Далалоян журналистам.

Напомним, что в Токио в финал опорных прыжков прошел также ереванец Артур Давтян.