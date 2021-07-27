Не учитывая исторические, юридические и правовые факты при урегулировании как азербайджано-арцахского конфликта, так и делимитации-демаркации армяно-азербайджанской границы, международные посредники рискуют повторить трагические ошибки прошлого.

Азербайджанские провокации в районах незаконного вторжения ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении не прекращаются. С 14 июля азербайджанцы обстреливают позиции ВС Армении в Сюникской, Гегаркуникской областях. В течение всего дня 26 июля враг периодически открывал огонь по армянским позициям в направлении Ерасха у армяно-нахиджеванский границы.

В тот же день велась стрельба из оружия разного калибра вблизи села Сотк Гегамасарской общины Гегаркуникской области. Кроме позиций ВС Армении она велись в направлении Соткского рудного месторождения, из-за чего сотрудники Соткского рудника были эвакуированы. Стрельба велась и близ населенного пункта Саратехи села Верин Шоржа Гегаркуникской области.

По явно травмированной логике апшеронского султана, таким образом он может заставить Армению подписать им же сочиненный “мирный договор” и решить пограничные вопросы посредством начала обсуждений по делимитации границы. МИД Азербайджана “сожалеет, что пока не получил реакции Армении на наши предложения”.

Реакция на провокации и стрельбу может быть одна – адекватный ответ. И наши ВС, слава Богу, получили, наконец, приказ отвечать. Отвечают и не позволяют врагу продвинуться дальше в соответствии с планами официального Баку.

Видно, лидер мазутного султаната, более 8 месяцев пытающийся убедить азербайджанскую общественность и международное сообщество в том, что “Армянская армия полностью разгромлена, а Нагорного Карабаха не существует”, сам стал жертвой сказок собственного сочинения. “Разгромленная” армия дает достойный отпор. А на полную очистку территории Армении от вторгшихся азербайджанских банд, видимо, нужен отдельный приказ, которого пока, увы, нет.

Как можно подписывать “мирный договор” с фашистами, стремящимися тебя уничтожить?! О каком “мирном договоре” с агрессором, нарушающим все достигавшиеся ранее договоренности и постоянно предъявляющим новые претензии, охватывающие уже всю территорию нашей страны, может идти речь? О каком “мирном договоре” и делимитации-демаркации границ может идти речь в условиях не прекращающейся военной агрессии?

На это обратила внимание посол США в Армении Линн Трейси, которая при посещении 26 июля в сопровождении представителей МО РА Гегаркуникской области подтвердила озабоченность США вышеназванными инцидентами, подчеркнув, что США считают неприемлемым применение силы при демаркации. США, кстати, требуют вывода азербайджанских войск с территории Армении и возвращения как можно скорее к переговорам по вопросу Арцаха под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Этого и пытается избежать Азербайджан, постоянно нагнетая обстановку и угрожая применением силы в случае отказа Армении от подписания “мирного договора” на условиях Баку.

Уходите с тем, с чем пришли

Разнообразием тактики и стратегии в достижении своих целей руководство Азербайджана не отличается. Наряду с угрозами и применением военной силы Баку пытается обосновать свои территориальные претензии наличием т.н. “азербайджанских беженцев”. Ими Азербайджан обуславливал свои “права” на Арцах, в т.ч. на переговорах. В отличие от властей Армении, которые за 30 лет так и не удосужились встать на защиту прав и интересов более 500 000 армянских беженцев из Азербайджана.

Ныне апшеронский султан, обосновывая свои территориальные претензии к Армении, взял на вооружение тему “веками проживавших в Армении азербайджанских предков”. Окстись, Гейдарыч! Какие века, какие предки, когда образованному в начале ХХ века по незаконному сговору российских большевиков и турецких кемалистов образованию под названием “Азербайджан” от силы 104 года. Образовано оно было на землях армян, талышей, лезгин и других народов. А понятия “азербайджанец”, “азербайджанский народ”, как проживавшей на этой территории общности людей, появились лишь в 1936г. До того живущих там мусульман тюркского, иранского и иного происхождения называли кавказскими татарами, тюрками, да просто мусульманами, но никак не азербайджанцами.

Кстати, президент РФ Владимир Путин в своей статье “Детище советской эпохи, в значительной степени создавалась за счет исторической России” отмечает: “Республики-учредители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание. Другими словами – уходите с тем, с чем пришли”.

Так вот, на момент образования Азербайджанской ССР в апреле 1920г. ни Арцаха, ни Нахиджевана в его составе не было. Они были частью Армении. Позже Кемаль Ататюрк склонил Москву к подписанию 13 октября 1921г. Карсского договора на конференции, созванной 26 сентября 1921г. во исполнение Московского договора между РСФСР и Турцией от 16 марта 1921г. Газета «Правда» тогда писала, что «Советская Россия уступила Турции сам Карс и большую часть территории Армении, но это временно, так как предстоящая мировая революция упразднит государственные границы, и Армении отдадут должное за то, что она бросила свои интересы на алтарь мировой революции и ради достижения единства новой России и народов Востока!”.

В дальнейшем под давлением Турции и волевым решением советского руководства армянские Нахиджеван и Арцах были введены в состав Азербайджана на правах автономных областей. Причем в Арцахе автономия была образована лишь на части территории края и названа Нагорно-Карабахской автономной областью.

Лишь Шаумянский район сохранился в виде отдельной административной единицы, а остальные территории Арцаха неоднократно перекраивались и к 1988г. входили в состав Ханларского, Кедабекского, Шамхорского районов (в их горных и предгорных частях). Более того, при определении северо-западной границы НКАО путем аннексии Бердзорского (Лачинского) и Карвачарского (Кельбаджанского) районов была исключена всякая возможность непосредственного соприкосновения области с Арменией.

В результате проводимой властями Аз.ССР жесткой дискриминационной политики в отношении армянского населения в Нахиджеване не осталось ни одного армянина, а армянские культурно-исторические памятники уничтожены.

Единственным выходом для армян Арцаха в условиях усиленной азербайджанизации края стал выход из состава Азербайджана. И 2 сентября 1991г., основываясь на международном праве и законах СССР, Нагорно-Карабахская Республика объявила о своей независимости.

Не учитывая все эти и многие другие исторические, юридические и правовые факты при урегулировании как азербайджано-арцахского конфликта, так и делимитации-демаркации армяно-азербайджанской границы, международные посредники рискуют повторить трагические ошибки прошлого.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о необходимости деэскалации на линии соприкосновения ВС Армении и Азербайджана с целью обеспечения начала процесса делимитации с последующей демаркацией границы, отметила, что Москва готова “подкрепить эти усилия имеющейся у нас картографической информацией”. По ее словам, российской стороной подготовлен ряд документов, которые способны перевести обсуждение в конструктивное русло, и контакты по этой тематике продолжаются по линии внешнеполитических, оборонных ведомств, а также пограничных служб трех стран.

Интересно было бы узнать, учитывают ли эти документы и картографическая информация изложенные в статье президента России тезисы…