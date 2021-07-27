Казалось бы, с точки зрения законодательства в Армении все достаточно либерально для того, чтобы местные компании вышли на фондовый рынок. И все бы хорошо, если бы не менталитет армянских предпринимателей, предпочитающих единоличное управление своими компаниями.

Поэтому многие из них до сих морально не готовы «открыться» путем выпуска и размещения своих акций, а для привлечения требуемых средств они больше предпочитают долговые инструменты, к примеру, банковские кредиты или эмиссию облигаций, даже если выпуск акций им гораздо выгоднее.

Справедливости ради надо сказать, что постепенно их мышление меняется. Есть уже немало собственников компаний, готовых какую-то часть своей доли предложить инвесторам посредством выпуска акций. И дабы эту культуру внедрить в более широких масштабах, правительство решило пойти на шаг, который явно станет стимулирующим мотивом для многих бизнесменов.

Речь о решении правительства, которое было принято на заседании Кабмина в минувшую неделю. Так вот, в первую программу мероприятий по преодолению экономических последствий коронавируса были внесены существенные изменения. С момента своего старта весной 2020 года эта программа была нацелена на содействие армянскому бизнесу, которому предоставлялась возможность обратиться за государственным содействием на сумму до 250 млн драмов. Но изначально было одно весьма серьезное условие: бенефициары программы должны были иметь хорошую налоговую и кредитную истории.

Теперь, согласно новым изменениям, хозяйствующие субъекты получат возможность привлечения кредитных ресурсов в размере до 1 млрд. драмов вместо нынешних 250 млн. драмов. Плюс, предоставляется возможность субсидирования процентных ставок. Причем, если ранее субсидировались 4-12% от кредита по различным компонентам, то сейчас все проценты на первый год субсидируются государством. То есть предприниматели первый год получают беспроцентную ссуду, после чего кредит становится коммерческим и обслуживается без госвмешательства (ставки составляют порядка 12-14%).

«Мы хотим дать «кислород» компаниям, чтобы они смогли развиваться», – пояснил мотивы правительства глава Минэкономики Ваан Керобян.

И хочется, и колется

Заодно расширяется круг бенефициариев программы. В нее будут включены субъекты, осуществляющие строительную деятельность в Сюникской области (ранее строительные компании не были включены в программу). Льготы будут также распространены при импорте оборудования для компаний, которые пока не восстановились от последствий коронавируса и войны, чтобы они не были обременены кредитными обязательствами. Но главное – для всех потенциальных участников этой программы аннулируется обязательное условие по наличию хорошей налоговой и кредитной истории.

Возможно, если бы и ранее не было подобного предусловия для бизнеса, список участников программы был бы намного больше, чем сейчас. К слову, как отметил г-н Керобян, по программе уже совершено вливаний в экономику на сумму более 100 млрд. драмов, а число бенефициариев составило порядка 1700. Однако взамен правительство теперь ввело новое требование, согласно которому компании в 90-дневный срок должны реорганизоваться в акционерные общества и начать внедрять принципы корпоративного управления. По задумке правительства, это позволит зарегистрировать больше компаний, которые в дальнейшем смогут стать участниками рынка капитала.

Сколько компаний, в конечном счете, воспользуются новой программой, пока сложно сказать, потому что условия ее схожи с принципом «и хочется, и колется». Но в любом случае благодаря ее реализации правительство получит дополнительную возможность для стимулирования развития рынка капитала, и фондовая биржа сделает серьезный шаг для того, чтобы стать одним из самых экономически оживленных мест отечественной экономики.

К тому же, в самом правительстве не раз признавались в том, что у них есть проблема с оперативным получением информации о состоянии экономики. Статистические данные приходят только спустя месяц, и зачастую бывает слишком поздно для оценки ситуации. А биржа – это живой организм, который быстро реагирует, предоставляя тем самым правительству возможность оперативно реагировать на пульсы экономической жизни.