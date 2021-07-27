Выступающий за Уругвай дзюдоист Ален Апраамян потерпел неудачу в своем первом поединке на Олимпийских играх в Токио.

В весовой категории до 81 кг он по иппону проиграл представителю Швеции, бронзовому призеру чемпионата Европы 2016 года Робину Пацеку и выбыл из дальнейшей борьбы. Иппон – самая высокая оценка в японских боевых искусствах, отражающая полное преимущество победителя.

Сам Пацек тоже недолго продержался на турнире, уступив на следующем этапе бельгийцу Матиасу Кассу.

Ранее турнир с первого этапа покинул единственный представитель Армении в соревнованиях по дзюдо Фердинанд Карапетян.