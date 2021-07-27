Изабелла Яйлян заняла 7 место среди 14 участниц женских олимпийских соревнований по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг.

Касахская штангистка результативно выполнила лишь три подхода из шести. В рывке Яйлян поочередно удержала над головой снаряды весом 90 и 95 кг, однако не смогла довести свой показатель до 97 кг. Удачной была и ее первая попытка в толчке: 110 кг, хоть и не без труда, покорились воле молодой армянки. Однако, затем последовали две неудачные попытки поднять 115 кг.

Таким образом, Яйлян набрала в двоеборье 205 кг. Она выступила довольно скромно, в обоих упражнениях не дотянув даже до своих лучших результатов предыдущих лет. На чемпионате Европы 2019 года ее результат в рывке составил 96 кг, а годом ранее – на мировом первенстве Изабелла в толчке справилась с весом 115 кг. Напрашивается весьма логичный вопрос ее тренерам: почему атлетка не прогрессировала за последние два года?

А в Токио олимпийской чемпионкой стала тайванская штангистка Куо Синь-Чжунь, набравшая в двоеборье 236 кг. Это – олимпийский рекорд, как и ее результат в рывке -103 кг. Серебряная медаль досталась атлетке из Туркменистана Полине Гурьеве (217 кг), а бронзовая – японке Микико Андо (214 кг).