Вчера в Русском доме в Ереване (Россотрудничество в Армении) побывали ветераны локальных войн, для которых был организован литературно-музыкальный вечер, на котором звучали песни и стихи Владимира Высоцкого.

Об этом сообщили «РА» из пресс-службы Русского дома в Ереване. На вечере присутствовали армянские ветераны – участники афганской войны, карабахских войн. Некоторые пришли вопреки тяжелым ранениям.

Военные песни Владимира Высоцкого исполнил ветеран Рубен Егоян под аккомпанемент своего сына, аккордеониста Микаеэла Егояна.

Вел вечер один из ведущих артистов Ереванского государственного русского драматического театра имени К.С.Станиславского Арен Хачатрян, который также декламировал стихотворения поэта.

Исполнять военные песни для ветеранов-фронтовиков, особенно учитывая сложившуюся в Армении ситуацию, крайне трудно, поскольку через искусство переживаешь пережитое, но такие вечера помогают не забыть и быть вместе. Об этом сказал гитарист, исполнитель песен Рубен Егоян.

«Прежде я выступал перед пограничниками и военными, но именно перед ветеранами пою впервые. Для меня это трудно, даже не представлял, какой реакции ожидать от слушателей. Трудно пережить пережитое, потому что в песне могут быть такие моменты, которые напомнят о погибших друзьях и других событиях», – отметил Рубен Егоян.

Реакция слушателей действительно была особенная. Ветераны не просто подпевали, например, песню «Братские могилы». Когда Арен Хачатрян прочел как стих известное произведение Высоцкого «Он не вернулся из боя», из зала послышались голоса – ветераны в унисон артисту шепотом произносили столь близкие сердцу строки.

«Высоцкий завещал нам такие ценности, к которым нужно стремиться всю жизнь. Как бы мы ни старались, что бы ни делали, этого всегда будет мало – как капля в море. Было безумно тяжело выступать. Я чувствовал себя как маленький мальчик, который выступает перед старшими», – сказал Арен Хачатрян.

После завершения концерта ветераны еще долго сидели, некоторые, собравшись группами, что-то оживленно обсуждали.

«Эти песни рвут душу, и даже объяснять не надо, почему это так. Но помимо тяжких, есть и светлые воспоминаний. Песни Высоцкого напоминают времена счастливого детства, юности, времена Советского Союза. Большое спасибо за это Русскому дому. У меня есть мечта – чтобы сотрудничество и дружба между Россией и Арменией продолжались и стали еще крепче», – сказал ветеран карабахских войн Завен Марутян (Гюрза).

В свою, очередь участник войны в Карабахе, кадровый офицер Армянской армии, полковник Станислав Еремин отметил, что самое удивительное в песнях Высоцкого – это то, с какой точностью поэт, сам не побывавший в окопах, передал чувства участников боевых действий.

«Песни Высоцкого написаны так, будто он сам пережил все тяготы войны. И для тех, кто действительно все видел своими глазами, это звучит как нечто очень близкое, понятное и родное для души. И еще ностальгия по тем временам. Вспоминаю пластинки с песнями Высоцкого», – сказал полковник.

Начальник отдела культурных программ Русского дома в Ереване Андраник Арзуманян поблагодарил ветеранов и отметил, что от имени всего общества передает слова глубокого признания и низкий поклон всем участникам, их боевым товарищам, а также их матерям, которые тоже совершают молчаливый подвиг.