На Олимпиаде в Токио российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг мужских одиночных соревнований.

Во втором матче на этом турнире он за 1 час 25 минут обыграл австралийца Джеймса Дакворта, сумевшего навязать нашему соотечественнику равную борьбу только в первом сете. Исход сета решился на брейке – Хачанов выиграл со счетом 7:5. Во втором сете Карен одержал более уверенную победу – 6:1. Дакворт отметился 6 эйсами, Хачанов – четырьмя.

Следующим соперником посеянного на турнире под 12 номером Хачанова станет восьмая ракетка соревнования, аргентинец Диего Шварцман. В первом круге россиянин победил японца Йосихито Нисиоку со счетом 3:6, 6:1, 6:2.