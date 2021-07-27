19-летний ереванец Артур Барсегян, установив на Олимпиаде в Токио личный рекорд в плавании на 100 метров вольным стилем, все же не сумел пробиться в полуфинал данной дисциплины.

В предварительном заплыве он стартовал в группе участников четвертой восьмерки и показал в своем заезде второй результат. Он финишировал через 49,78 секунд после старта. Барсегян значительно обновил личный рекорд, который прежде равнялся 49,96 секундам.

В этом плане он полностью справился со своей задачей и тренерской установкой – достичь нового рекордного порога. Однако, даже таких усилий не хватило для того, чтобы пройти в следующий этап. В общем зачете Артур занял всего лишь 38 место среди 70 пловцов, а в полуфинал вышли только 16 лучших.

30 июля он примет участие также в предварительном заплыве на 50 м вольным стилем. Завтра в женском заплыве на 100 метров вольным стилем стартует Варсеник Манучарян.