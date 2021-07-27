При финансовом содействии Комитета науки Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения в сентябре в Бюраканской обсерватории имени В. Амбарцумяна пройдут два международных научных мероприятия. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Первое мероприятие – II Региональная летняя астрономическая школа (2RASS), а второе – Международная конференция «Астрономия на перекрестках межотраслевых и многоотраслевых наук», посвященная 75-летию Бюраканской обсерватории (БАО-75).

«Региональная летняя региональная астрономическая школа» (2 RASS) пройдет с 13 по 17 сентября. Цель школы – объединить начинающих астрономов, магистров и диссертантов в астрономии и в смежных областях. Крайний срок подачи заявок – 10 августа. Подробности о школе смотри: здесь

С 20 по 24 сентября состоится Международная конференция «Астрономия на перекрестках межотраслевых и многоотраслевых наук». Она посвящена роли астрономии в науке и в культуре, а также в других сферах человеческой деятельности.

Целью конференции является установление более широкого сотрудничества в области естественных и социальных наук. Приветствуется участие и ученых, работающих в области астрофизики, основанных на глубоких знаниях химии, биологии и других наук. Крайний срок подачи заявок – 20 августа.

Подробности о конференции смотри: здесь