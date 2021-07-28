На Олимпийских играх в Токио российский теннисист Карен Хачанов продолжает победную серию в мужских одиночных соревнованиях.

В 1/8 финала он за 2 часа обыграл со счетом 6:1, 2:6, 6:1 аргентинца Диего Шварцмана, посеянного на турнире под 8 номером. Наш соотечественник 13 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

В четвертьфинале 12 ракетка соревнований Хачанов встретится с французом Уго Умбером, победившем на этом этапе грека Стефаноса Циципаса – 2:6, 7:6, 6:2. Умбер имеет 14-й рейтинг на турнире.