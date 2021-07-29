Крупная провокация, осуществленная Азербайджаном в ночь на 28 июля, в 03:30, в Варденисском и Гегаркуникском районах Армении, куда азербайджанские ВС вторглись еще 12 мая, на участке населенных пунктов Верин Шоржа и Сотк, не была неожиданной.

Ситуацию Азербайджан целенаправленно обостряет с 14 июля. Агрессию 28 июля Азербайджан, по сообщению Следственного комитета Армении, осуществил с целью отделения и захвата вышеназванной части территории Армении.

К 09:20 азербайджанские подразделения, неся потери, были отброшены на исходные позиции. А к 10:00 при посредничестве командования российских миротворческих сил достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня.

На то, что Азербайджан готовится к военным действиям, указывали не только практически ежедневные провокации в районах населенных пунктов Верин Шоржа и Сотк, а также Ерасх на граница Армении с Нахиджеваном. Однако обращают на себя внимание и обстоятельства отнюдь не военного характера.

Предупреждения Госдепа США странным образом предваряют агрессии Азербайджана

26 июля, Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Линн Трейси в сопровождении представителей Министерства обороны Армении посетила Гегаркуникскую область, а также съездила на участок Верхней Шоржи.

Посол Трейси подтвердила озабоченность США инцидентами на армяно-азербайджанской границе, подчеркнув, что США считают неприемлемым применение силы при демаркации, а также отметила, что США призывают стороны как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы.

А 27 июля Госдепартамент США призвал своих граждан пересмотреть возможность поездки в Армению из-за COVID-19, а также отказаться от посещений нагорно-карабахского региона из-за вооруженного конфликта и жертв карабахского конфликта. “Периодическая стрельба и случайное использование артиллерийских систем, включая мины и минометы, ежегодно приводят к гибели и ранениям.

Избегайте дорог возле линии соприкосновения и международной границы между Арменией и Азербайджаном. Правительство США не может оказывать экстренные услуги гражданам США в Нагорном Карабахе, поскольку им запрещено ездить туда», – отмечается в сообщении Госдепа.

Интересно было бы узнать, что передала после этой поездки в Госдеп Посол Линн Трейси. Наверняка, ничего оптимистичного, для Армении, по крайней мере.

Честно говоря, заявление Госдепа сразу насторожило. Со всей очевидностью напрашивались аналогии с 2020г. Тогда, 26 сентября, посольство США в Армении призвало своих граждан воздерживаться от поездок к армяно-азербайджанской границе, а именно – отказаться от посещения регионов к северу от Дилижанского национального парка, до границы с Грузией в Тавушской области, а также Нагорного Карабаха.

С аналогичным призывом выступило американское дипведомство в Азербайджане.

А утром 27 сентября 2020г. Азербайджан предпринял вторую крупномасштабную военную агрессию против Арцаха (читай – и против Армении). Кстати, этой агрессии предшествовали крупные провокации ВС Азербайджана в июле на Тавушском (Армения) направлении с обстрелом приграничных армянских сел, нападений на позиции ВС РА.

Совпадение ли? Не думаю, что разведка США, которая, как считает президент Байден, “лучше российской”, не ведала о готовящейся Азербайджаном и Турцией агрессии. Да и российская тоже. С современной техникой слежения это маловероятно. Так что, все всё знали. Однако реальных мер по предотвращению азербайджано-турецко-террористический бойни в Арцахе никто не предпринял.

Россия, по сложившейся уже печальной традиции и тогда, и на этот раз выступила в роли гасящего пожар. Не дай Бог, разгорится до масштабов регионального, в чем Москва сегодня никак не заинтересована. Баку это, кстати, прекрасно понимает.

И Алиев будто специально постоянно подчеркивает не только то, что нынешний статус-кво сложился благодаря его и Москвы усилиям, но и свою “особенную близость” с Владимиром Путиным, создавая впечатление, будто Россия полностью разделяет планы Азербайджана по Арцаху и Армении. На деле же Баку блокирует российское миротворчество.

Не стану утверждать, что завтра Азербайджан прибегнет к новой широкомасштабной агрессии против Армении. Хотя рано или поздно это может произойти. Но азербайджанские провокации, причем не на границе, а на суверенной территории Армении, будут продолжаться с целью принуждения Еревана к подписанию т.н. “мирного договора” с Баку на азербайджанских условиях и началу делимитации-демаркации границы, а по сути – юридического закрепления сложившегося после азербайджанской агрессии 2020-2021гг. статуса-кво.

Анкара и Баку подкрепляют Исламабадом свои южно-кавказские авантюры

На то, что в эти дни Азербайджан инициирует очередную военную авантюру, указывала и анонсированная 24 июля алиевскими рупорами сходка глав парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана. Алиев любит реализовывать военные провокации в преддверии и в ходе важных визитов в регион или в Азербайджан.

Заявлялось, что сходка пройдет в Шуши, но состоялась она в Баку. Видимо, во избежание принятия второй Шушинской декларации. А может, зная о предстоящей провокации против Армении, просто не рискнули в этот день сунуться в Арцах.

Приняли Бакинскую декларацию с целью укрепления связей, развития сотрудничества, а также совместного отстаивания интересов Турции, Азербайджана и Пакистана на международном уровне. В документе отмечается полная солидарность с Азербайджаном в вопросе Арцаха, подчеркиваются совместные усилия против спонсируемых извне террористических атак, кибератак, гибридных войн и дезинформации, всесторонняя поддержка правительств трех стран для улучшения регионального сотрудничества в областях транспорта, торговли, энергетики, информационных и коммуникационных технологий и др.

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп перед журналистами озвучил угрозы в адрес Армении в случае отказа Еревана от т.н. “коридора” через Сюник для связи Турции и Нахиджевана с Азербайджаном, а также с азиатскими странами, не преминув взвалить на Армению вину за агрессивные провокации Азербайджана.

Ну и куда же без военного компонента. В декларации об этом ничего не говорится, а Мустафа Шентоп на вопрос журналиста, будет ли сформирована объединенная тюркская армия, ответил уклончиво: «Сейчас Турция и Азербайджан сотрудничают по ряду направлений. Два государства осуществляют сотрудничество, в том числе, в сфере совместных военных учений. Наша политика вписывается в лозунг покойного президента Азербайджана Гейдара Алиева “Один народ, два государства”. В этом направлении мы реализуем множество работ».

Так сказанное Шентопом представляет посольство Турции в Баку, опровергая переданное целым рядом СМИ сообщение со ссылкой на главу парламента ТР, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии.

Если речь об объединенной армии Турции и Азербайджане, то де-факто она уже есть. Азербайджанской армией давно рулит Генштаб ТР и турецкие генералы. Юридическое оформление – дело техники. Не исключено, что от этого шага Анкару и Баку удерживают геополитические соображения. Через якобы независимый Азербайджан Турции легче проталкивать собственные интересы.

В заявлениях МИД Азербайджана, в частности, в призывах к Армении принять новые реалии, это четко прослеживается. Новые реалии – это в первую очередь военное присутствие Турции на Южном Кавказе, которое она стремится укрепить, расширить и диктовать свои правила в регионе. Неспроста после подписания 15 июня Баку и Анкарой Шушинской декларации глава ТР Реджеп Эрдоган заговорил о перспективе дислокации турецкой военной базы в Азербайджане. После негативной реакции России Алиев и Эрдоган перестали поднимать эту тему.

Однако не стоит забывать о другой мечте турецкого султана – Армии Турана, костяк которой на первых порах могут составить вместе с Турцией Азербайджан и Пакистан (подробности – https://www.ra.am/archives/43205/). В противном случае зачем Анкаре и Баку понадобилось приглашать Пакистан на Южный Кавказ и соблазнять его “коридором” через армянский Сюник?

Так что, все эти декларации, если отбросить содержащуюся в них демагогическую шелуху о заинтересованности данного террористического трио в мире в регионе, имеют вполне конкретные цели по реализации планов Турции по распространению своего влияния на Южном Кавказе и далеко за его пределами.