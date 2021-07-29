Палата представителей Конгресса США приняла поправку к закону об иностранной помощи, касающуюся прекращения американской военной помощи Азербайджану, сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA) .

Поправка была предложена американским юристом и политиком, членом Демократической партии Френком Паллоне. Представляя свое предложение по прекращению финансовой помощи Азербайджану в зале заседаний Конгресса, конгрессмен Паллоне (штат Нью-Джерси) отметил, что принятие этой поправки поможет показать, что Вашингтон решительно осуждает тоталитарный режим в Азербайджане, который угрожает безопасности региона, особенно, когда агрессия направлена против молодой демократии. Френк Паллоне также заявил о необходимости “предоставления помощи Арцаху” и выделении $2 млн на программу по разминированию.

В поправке говорится: “Никакие средства, выделенные или иным образом предоставленные в соответствии с настоящим Законом (H.R.4373) в рамках “Международного военного образования и подготовки” и “Программы иностранного военного финансирования”, не могут быть доступны для Азербайджана”.

Отмечается, что это положение не блокирует дискреционное военное оборудование, которое может быть передано Министерством обороны в соответствии с разделом 333 законов США.

В предложенной Паллоне поправке, в частности, отмечается:

– Военная помощь США на сумму более $120 млн, которую США опрометчиво предоставили Азербайджану, придала смелости тираническому режиму в Баку, существенно усилив этнические чистки в Арцахе в сентябре прошлого года и подтолкнув Баку к продолжению вторжения и оккупации армянских земель сегодня.

– Сейчас, более чем когда-либо, Конгресс должен действовать, чтобы поддерживать дух и букву раздела 907 Закона о поддержке свободы, давнего положения закона, направленного на привлечение Азербайджана к ответственности за его безжалостную агрессию против армян.

– Направление военной помощи США нарушителям прав человека, таким, как Азербайджан, не только безрассудно способствует агрессии Баку, но и подрывает приверженность администрации правам человека как основному принципу нашей внешней политики.

– Признание Геноцида армян США влечет за собой ответственность, в том числе отказ от отправки оружия или помощи государствам – таким как Азербайджан – которые открыто пытаются завершить это преступление.

ANCA работает с Сенатом и членами Комитета по вооруженным силам Палаты представителей для решения этих проблем путем усиления ограничений статьи 907 на военную помощь США, оказываемую Азербайджану.

ANCA распространил среди членов Конгресса подробный анализ неотложной необходимости блокировать всю военную помощь Азербайджану, сославшись на продолжающиеся нападения на Армению и Арцах, а также на вторжение более 1000 азербайджанских солдат на суверенную территорию Республики Армения.

Примечательно, что на днях появилась информация о готовящемся американским Конгрессом эмбарго на поставки в Турцию компонентов и технологий для беспилотников. Представители Палаты представителей США Дэвид Чичиллине и Гас Билиракис готовят законопроект, содержащий двухпартийный призыв к Госдепартаменту наложить эмбарго на поставки всего, что связано с компонентами для сборки дронов в Турции. В письме госсекретарю США Блинкену конгрессмены отмечают, что турецкие беспилотники использовались против армян Арцаха и курдов из YPG: «За последний год турецкие беспилотники были использованы Азербайджаном против армянского гражданского населения в Арцахе и против курдских сил в Сирии, присоединившихся к США в войне против ИГИЛ, и в гражданской войне в Ливии». Они также приводят свидетельства боевых действий, развернутых Азербайджаном против армян в Арцахе, подтверждающие использование американских технологий в турецких беспилотных летательных аппаратах “Bayraktar”.

Напомним, что ранее Канада отменила разрешение на экспорт военной продукции в Турцию, лишив Анкару авиадвигателей Rotax 912 и оптических приборов компании Wescam, которая позволяла “Байрактарам” “видеть” противника на расстоянии до 60 км.

Британская компания Andair Ltd отменила все заказы на поставки Турции своих топливных насосов.

Аналогичное решение приняли американские компании Trimble Navigation и Viasat, поставлявшие соответственно GPS-приемники и системы спутниковой связи.

Это стало возможным благодаря активной работе МИД Армении, который еще в период военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020г. поручил аккредитованным в ряде стран послам призвать власти этих государств расследовать факты использования их продукции при изготовлении применяемого в Арцаха турецкого оружия.

Стоит также отметить, что США еще и пригрозили ввести в отношении Турции дополнительные односторонние санкции, если она продолжит приобретение крупных систем вооружений и военной техники у России. “Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции (в рамках американского закона) CAATSA”, – заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

Нуланд добавила, что “продажи (Вашингтоном Анкаре) и совместное производство (с Турцией истребителя-бомбардировщика пятого поколения) F-35 будут продолжать оставаться приостановленными”.