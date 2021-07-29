Основанная в конце 2013 года компания «Армойл» вот уже несколько лет никак не может запустить свой новый завод в г. Егвард Котайской области, который должен был производить машинное масло и гудрон.

После осуществления масштабных строительных работ, предприятие по переработке нефтепродуктов, оснащенное немецкой, итальянской и иранской техникой, уже в сентябре 2016 года должно было войти в строй, обеспечив порядка 150 новых рабочих мест в Армении. Но до сих пор завод так и не задействован. В чем причина подобной задержки, а главное – когда же наконец ждать запуска предприятия, в материале «РА».

Бизнес на патриотизме

Первая наша встреча с гендиректором компании «Армойл» Альбредом Абеди состоялась еще в июне 2016 года, когда возглавляемая им компания активно готовилась к запуску завода по производству машинного масла и гудрона, общая инвестиционная стоимость которого оценивалась примерно в 35 млн долларов.Помню, как в то время он воодушевленно говорил о том, что в Армении на самых разных уровнях звучат призывы к состоятельным представителям нашей диаспоры о вложении инвестиций в страну.

Так вот, история создания компании «Армойл» относится к разряду именно таких инвестпроектов, разработанных не только с учетом бизнес интересов, но и исходя из патриотических побуждений. В основу деятельности новой компании на армянском рынке лег многолетний опыт в этой сфере учредителя компании Генрика Тер-Гукасяна в Иране, ОАЭ, странах Азии, Европы и Африки. В нескольких странах у него, по словам г-на Абеди, имелись заводы, суда, транспортные средства – одним словом, все, что необходимо для переработки нефти и перевозки продукции.

«Но главное его желание было в том, чтобы применить свой опыт и наработки на исторической родине, создав узнаваемый во всем мире армянский бренд. Ведь на фоне его деятельности по всему миру и при наличии стольких заводов, армянский рынок с его небольшими размерами особого интереса вызвать не мог. Во всей стране проживает столько людей, сколько живет лишь в двух кварталах столицы Ирана.

Здесь даже сравнивать нечего. Просто было чувство ответственности перед родиной: привнести новую культуру ведения бизнеса, довести уровень производства до международных стандартов, создать рабочие места», – рассказывал предысторию создания компании наш собеседник.

Но ни в 2016, ни в 2017гг. предприятие так и не было запущено. Как отмечал сам г-н Абеди, основные причины касались налогового и таможенного администрирования, а также контроля над местным рынком нефтепродуктов. В то время он активно встречался с членами правительства для того, чтобы на уровне государственных ведомств ликвидировать все те препятствия, которые возникают у компании как при импорте сырья, так и реализации инвестиционной программы.

Речь, в частности, шла о нелегальном, по словам гендиректора «Армойл, ввозе в Армению нефтепродуктов (особенно моторных масел), которые, минуя все необходимые выплаты при импорте, продавались на рынке по низкой цене. В итоге местное производство становилось по цене попросту неконкурентоспособным.

В режиме неопределенности

Далее, уже в середине 2018 года вновь беседую с г-ном Абеди, надеясь на то, что он сообщит о скором открытии завода. Но нет, сообщает гендиректор, до запуска пока далеко. Повод – акции протестов более 200 жителей квартала Нати города Егварда, которые даже заблокировали автомагистраль Егвард-Ереван, проводя акцию протеста против строительства компанией «Армойл» завода по переработке нефтепродуктов в этом регионе. Вместе с егвардцами в блокировании автомагистрали участвовали и работники цеха по изготовлению сухофруктов, который может оказаться по соседству со строящимся предприятием. Работники опасаются, что из-за выбросов завода цех закроется, а сами они потеряют работу.

Тщетно пыталось руководство «Армойл» убедить местное население, что на заводе не будет осуществляться процесс сжигания, потому что это не нефтеперерабатывающий завод, а завод по переработке нефтепродуктов. Неоднократно объясняли, что переработка нефтепродуктов, в отличие от переработки нефти, не имеет отходов и вредных выбросов. А здесь предусмотрено организовать только производство автомасел и битума. К примеру, для производства моторных масел, компания намерена была привозить в Армению необходимое сырье, далее добавлять туда необходимые компоненты и смешивать с помощью больших миксеров. Говорить о том, что в ходе такого процесса будет исходить черный дым с предприятия и деревья высохнут, как минимум, некорректно, убеждал г-н Абеди.

Но все попытки были безуспешны. Само предприятие все это время, естественно, бездействовало, так, кстати, и не открывшись. К тому же в середине июля 2018 года природоохранный и инспекционный орган по недрам принял решение и вовсе остановить строительство завода, объяснив тем, что до начала строительства завода компания не провела оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону РА «Об экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду» в отношении запланированного строительства.

Гендиректор же по-прежнему уверял, что все необходимые разрешения получены, экспертизы пройдены, одним словом, ничего незаконного инвесторы не делали. Более того, по словам г-н Абеди, он неоднократно заявлял в ходе встреч с ответственными чиновниками, что если в ходе какой-либо проверки выяснится, что деятельность завода наносит хоть малейший вред окружающей среде, то все работы на территории предприятия будут немедленно и бесповоротно прекращены.

«Что нам еще сделать, скажите? Мы готовы на все условия», – ровно год назад вопрошал наш собеседник.

Надеются скоро запустить завод

И вот на днях стало известно, что и.о. премьер-министра Никол Пашинян поручил сформировать межведомственную группу «для изучения проблем, связанных с экономической деятельностью ЗАО «Армойл»». Документом утвержден и состав межведомственной рабочей группы под руководством главы Комитета градостроительства. Руководителю межведомственной рабочей группы в месячный срок после вступления в силу настоящего решения поручено представить премьер-министру возможности запуска завода и соответствующие решения в виде дорожной карты.

«Никогда прежде на таком высоком уровне и с участием стольких глав госведомств не проводилось совещание по нашему вопросу. Присутствовали руководители министерств экономики, юстиции, окружающей среды, по чрезвычайным ситуациям, представители инспекционного органа по недрам, мэр Егварда и др. Теперь уже на правовом уровне будет обсуждаться вопрос, по каким пунктам были либо нет нарушения по части оценки воздействия на окружающую среду», – прокомментировал решение о создании межведомственной рабочей группы гендиректор «Армойл». И на этот раз он настроен весьма оптимистично и очень надеется, что через месяц будут даны конкретные решения, и компания сможет запустить завод в Егварде.