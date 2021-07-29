Грубый фол бразильского защитника «Порту» и национальной сборной Португалии Пепе едва не обернулся тяжелой травмой Генриха Мхитаряна.

Произошел сей неприятный эпизод в товарищеском матче итальянской «Ромы» с действующим вице-чемпионом Португалии на поле пиренейского клуба.

Произошедший на 69-й минуте игры инцидент перерос в словесную перепалку двух опытных футболистов, а затем и в стычку с участием футболистов обеих команд, однако страсти очень быстро удалось погасить.

Игра на некоторое время была остановлена. В борьбе за мяч Пепе грубо оттолкнул и уложил на газон Мхитаряна, который в падении едва не задел ногой лицо соперника. Генрих совершенно справедливо эмоционально отреагировал на нарушение Пепе. Примечательно, что судья наказал только армянского полузащитника, показав ему желтую карточку.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, который, кстати, прежде дважды возглавлял «Порту», сразу же заменил Мхитаряна. Пепе был заменен через три минуты.

Сама встреча завершилась со счетом 1:1. На гол итальянца Дзаньоло Манчини, забитый на 56-й минуте, хозяева под занавес матча ответили метким ударом Витора Феррейры. Итоговый счет был установлен на 89-й минуте.