Член мужской сборной Армении по шахматам Айк Мартиросян доволен своими результатами на Кубке мира, который проходил в Сочи. В беседе с Арменпресс Мартиросян подчеркнул, что такие турниры требуют серьезного подготовительного этапа.

«Я впервые участвовал в Кубке мира, дошел до 1/8 финала. Для меня было большой честью представлять Армению на таком турнире. Кубок мира по шахматам – один из тех сложных турниров, где можешь сразу выбить из боя. Лучшим результатом в моей карьере было то, что я победил Шахрияра Мамедъярова, который входит в пятерку лучших шахматистов мира», – сказал он.

По словам Мартиросяна, он должен был достичь успеха и в 1/8 финала, но сказалась усталость.

«Турнир для меня был действительно успешным, результатом я доволен», – подчеркнул он.