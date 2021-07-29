На Олимпиаде в Токио 25-летний российский теннисист Карен Хачанов достиг полуфинала мужского одиночного рязряда.

В очередном матче наш соотечественник за почти 2 часа 34 минуты победил со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 француза Уго Умбера. Хачанов реализовал один брейк-пойнт, выполнил 11 эйсов и трижды ошибался при подаче.

Во встрече за выход в финал он сразится с победителем пары Даниил Медведев (Россия)-Пабло Карреньо-Буста (Испания). На предыдущих этапах Карен поочередно победил японца Йосихито Нисиоку, австралийца Джеймса Дакворта и аргентинца Диего Шварцмана.