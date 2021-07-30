Россиянин Карен Хачанов вышел в финал мужского теннисного турнира Олимпийских игр в Токио.

В полуфинале он в двух сетах всего за 1 час 19 минут обыграл с одинаковым счетом 6:3 испанца Пабло Карреньо-Бусту, победившего накануне другого российского теннисиста – вторую ракетку мира Даниила Медведева.

Комментируя свою победу, 25-летний спортсмен признался, что с детства мечтал об участии в финале Олимпиады. «Я пару лет не выходил в финал, и теперь это случилось на Олимпиаде. Это ведь мечта детства. Я очень рад финалу, но буду бороться за золото. У меня был приоритет – поехать на Олимпиаду, и я для этого сделал все. Я вчера сказал, что буду болеть за Даню. Хотел бы играть с ним. Был бы интересный матч. Но опять же, не сложилось. Да, я отомстил. Взял реванш. Потому что я в этом году проиграл испанцу на грунте. И очень рад, что теперь смог выиграть. Уже гарантированно получу медаль и буду бороться за золото.

Я бы сказал, что я хорошо миксовал подачи. В начале подавал в одну сторону, потом стал миксовать. И в принципе на моих подачах не возникало проблем. Плюс первая пара геймов на его подачах были очень интенсивными. В первом гейме у нас было по 35 ударов-розыгрышей. А при такой влажности и условиях это не может не сказаться на физике. Соперник начинает сбиваться, действует чуть медленнее»,- приводит слова Хачанова «Матч ТВ».

На вопрос о том, впечатлен ли он недавней победой гимнастической сборной России, в частности, выступлением Артура Далалояна, Карен ответил: «Конечно! Да всех наших спортсменов, кто уже выиграл медали, поздравляю от души. Когда есть время, стараюсь следить за всеми видами спорта».

В финале он сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который в другом полуфинале сенсационно обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича – 1:6, 6:3, 6:1.

На пути к финалу Хачанов победил также японца Йосихито Нисиоку, австралийца Джеймса Дакворта, аргентинца Диего Шварцмана и француза Уго Умбера.

Ранее в составе сборной России чемпионом Олимпиады в Токио стал наш соотечественник Артур Далалоян.