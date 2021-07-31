Кэтрин Кларк, член Палаты представителей США, призывает вооруженные силы Азербайджана немедленно вывести свои войска из Армении

Как передает Арменпресс, она написала об этом на своей странице в Twitter.

«Вооруженные силы Азербайджана должны немедленно уйти с территории Армении и остановить насилие, которое унесло уже много жизней», – отметила Кэтрин Кларк.

Она с гордостью отметила, что проголосовала за законопроект, предложенный конгрессменом Фрэнком Паллоне, который ограничивает предоставляемую США военную помощь Азербайджану.

В документе, к которому присоединились законодатели – как демократы, так и республиканцы, говорится, что в следующем году Азербайджан не сможет получить финансирование по программам Международного военного образования и переподготовки и Внешнего военного финансирования. По этим двум статьям в прошлом году Азербайджан получил от Вашингтона 1 млн 600 тысяч долларов.