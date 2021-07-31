Генрих Мхитарян в интервью Corriere dello Sport среди прочих вопросов прокомментировал инцидент со своим участием, произошедший в недавнем товарищеском матче между «Ромой» и португальским «Порту»

По его словам, игрок соперника Пепе умышленно пошел на грубый фол, чем и вывел Генриха из себя. «Я говорю четко: Пепе намеренно атаковал так, чтобы нанести мне травму. Вот почему я разозлился. Даже если этот товарищеский матч был столь важен для них – он был не менее принципиален и для нас. Я всегда нацелен на победу – даже на тренировках. Последовавшая за этим нарушением стычка стала плохим эпизодом.

Надеюсь, этого больше не повторится. Для меня инцидент исчерпан»,- отметил армянский полузащитник.

Мхитарян признался также, что позади остались и натянутые отношения с португальским наставником «Ромы» Жозе Моуринью. «То, что произошло в Манчестере, осталось в Манчестере. Мы поговорили как зрелые люди и решили, что должны совместными усилиями привести «Рому» к успеху. Это – единственное, что имеет значение в этом году»,- подчеркнул Мхитарян.

Говоря о мотивации, он сказал: «В любом соревновании моей главной целью является победа. Я никогда не играл просто ради удовольствия. Без завоеванных трофеев у футболиста ничего не останется в конце карьеры. Мы желаем побеждать, чтобы остаться в истории клуба. Я никогда не сомневался по поводу вектора продолжения своей карьеры. У меня были другие предложения, как из Италии, так и других стран, но решение продолжить выступления в Риме было верным».

Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2019 года. В минувшем сезоне он провел в составе римлян 34 матча в итальянской Серии А, став в них автором 13 голов и 10 результативных передач. Первый матч в очередном чемпионате Италии «Рома» проведет 22 августа с «Фиорентиной». В предыдущем первенстве команда заняла 7 место.



