31 июля с 18:10 до 18:50 подразделения ВС Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает Минобороны Армении

«В частности, был произведен прицельный огонь по машине транспортировки продуктов питания, в результате чего она была серьезно повреждена. После ответных действий армянских сил огонь противника был подавлен. «С армянской стороны потерь нет», – сказали в Минобороны.

По состоянию на 22:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных Сил РА.