Азербайджанец Джавид Челебиев, проигравший гюмрийцу Оганесу Бачкову в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу, следуя фирменному принципу, обвинил в своей неудаче арбитров поединка. Причем его нынешний комментарий не особо отличается от озвученного 5 лет назад – после поражения от казахстанца Кайрата Ералиева в стартовом поединке Олимпиады в Рио.

«Я ожидал, что одержу победу в этом поединке. Но, на мой взгляд, я столкнулся с несправедливым судейством. В первом раунде я одержал победу, второй раунд также остался за мной, но здесь рефери меня засудили. Судьи традиционно необъективны по отношению к азербайджанским боксерам на Олимпийских играх, и в этот раз я также с этим столкнулся. Первый и второй раунды я точно выиграл»,- заявил сегодня Челебиев пресс-службе НОК своей страны.

А вот его же заявление пятилетней давности: «На самом деле, я победил в этой встрече. Но судьи отдали победу сопернику. Все увидели, что выиграл я. В том числе это увидели и специалисты. Обидно, что на простом месте у меня отняли победу. Это нечестно по отношению ко мне».

Да уж, не слишком далеко продвинулся молодой человек за последние 5 лет.

А теперь сравните все сказанное им с другим комментарием и сделайте собственные выводы. «Армяне всегда поступали подобным образом. Они во всех делах такие, не говоря уж о поражениях. Конечно же, они должны выступать с подобными нелепыми заявлениями, так как не могут смириться с поражением. Еще не стоит забывать, что побежденный – армянин. Разве он признается? Все было налицо. За нашим поединком следил весь мир. Все видели, как была одержана победа над армянином»,- вот как выразился он о недовольстве армянской делегации судейством европейского отборочного турнира Олимпийских игр 2016 года в Турции.

Выводы из всего этого напрашиваются разные, но мы, как и в прежней публикации, ограничимся констатацией фактов. No comment.