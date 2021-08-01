25-летний эчмиадзинский борец Армен Меликян лишился шанса побороться за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Победивший его на стадии четвертьфинала представитель Украины Ленур Темиров, уступив в следующем поединке японцу Кеничиро Фумите, не смог пробиться в финал весовой категории до 60 кг. Тольйо в случае победы Темирова Меликян включился бы в борьбу за бронзовую медаль. Теперь же посланец Незалежной поборется за 3 место, а армянский спортсмен вернется без наград.

В первом поединке олимпийского турнира по борьбе греко-римского стиля Меликян в 1/8 финала победил по очкам иранца Алирезу Неджати, а потом проиграл более опытному Темирову. Из 17 армянских спортсменов, участвующих в Олимпиаде, 8 уже завершили выступления. Успеха не снискали также стрелок Эльмира Карапетян, дзюдоист Фердинанд Карапетян, пловцы Артур Барсегян и Варсеник Манучарян, боксеры боксеры Корюн Согомонян и Арман Дарчинян и штангистка Изабелла Яйлян.