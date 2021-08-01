Российский теннисист Карен Хачанов довольствовался серебряной медалью Олимпиады в Токио. В финале мужского одиночного разряда он вчистую проиграл представляющему Германию Александру Звереву – 3:6, 1:6. В первом сете будущий олимпийский чемпион дважды заработал брейк. Во втором – Хачанов, проиграв пять геймов подряд, сумел выиграть только один. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Завоеванная Хачановым медаль стала 40-й в копилке олимпийской команды России. На пути к финалу он победил японца Йосихито Нисиоку, австралийца Джеймса Дакворта, аргентинца Диего Шварцмана, француза Уго Умбера и испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Для 24-летнего Зверева эта победа стала второй на крупных турнирах. В 2018 году он выиграл Итоговый чемпионат ATP. Его отец – Александр Зверев-старший – выступал за сборную СССР. В 1991 году семья Зверевых уехала из СССР в Германию.

Ранее в составе сборной России по спортивной гимнастике победителем Олимпийских игр в Токио стал наш соотечественник Артур Далалоян.