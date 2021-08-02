Указом президента РА Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении. Как сообщает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.
«На основании части 1 статьи 149 Конституции назначить премьер-министром Никола Пашиняна», – говорится в постановлении.
Кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра выдвинула правящая фракция Национального Собрания «Гражданский договор».
Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра 25 апреля 2021 года, положив начало процессу досрочных парламентских выборов в Армении. После отставки Никол Пашинян исполнял обязанности премьер-министра РА.