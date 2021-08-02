Карапет Чалян упустил верную возможность завоевать первый титул в своей карьере. Выступающий в весовой категории до 77 кг 27-летний гюмриец в полуфинале олимпийского турнира по греко-римской борьбе проиграл со счетом 2:6 чемпиону Азии 2018 года киргизу Акжолу Махмудову.

Чалян довольно активно начал поединок и уже в первом периоде мог добиться решающего преимущества, однако, мощной хваткой подняв соперника, не сумел довести бросок до логического завершения. Махмудов же более эффективно использовал ошибки соперника и довел схватку до победного конца. Таким образом, завтра Чалян вступит в спор за бронзовую медаль.

До полуфинала Чалян победил узбека Джалгасбайя Бердимуратова (5:0) и чемпиона мира, Европы и Европейских игр россиянина Александра Чехиркина (2:1). Карапет Чалян – двухкратный бронзовый призер чемпионатов Европы и вице-чемпион Европейских игр 2019 года.