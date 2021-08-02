Гюмриец Артур Алексанян пробился в финал олимпийских соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг

В полуфинале он в напряженном соперничестве победил со счетом 4:1 иранца Мохаммадхади Сарави. Незадолго до окончания Алексанян потянул мыщцу ноги, однако смог продолжить выступление и довести схватку до победного конца. Завтра, в 15:15 по ереванскому времени, Алексанян поборется за титул Олимпийского чемпиона. Его соперником будет двухкратный чемпион мира и Европы россиянин Муса Евлоев.

На пути к финалу Алексанян победил также киргиза Узура Джузупбекова (4:1) и финна Мартина Арви Саволайнена (5:1).

29-летний гюмриец становился Олимпийским чемпионом в 2016 году. Он также является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.