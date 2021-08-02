Завершился четвертый ереванский фестиваль книги завершился. Мероприятие закончилось присуждениями премий. Главным компонентом фестиваля является литературный конкурс, объявленный в этом году по номинациям «Проза» и «Поэзия». Об этом «Арменпресс» сообщили в оргкомитете фестиваля.

Было получено 146 заявок. В номинации «Проза» – 70, в номинации «Поэзия» – 76 заявок.

Критериями оценки произведений были структура, язык и стиль, оригинальность художественного текста.

В составе жюри литературного конкурса фестиваля были:

Александр Топчян – литературный критик, писатель, переводчик;

Гурген Ханджян – прозаик, драматург, переводчик;

Алвард Семирджян – литературовед;

Асмик Хечикян – литературовед;

Кристине Ованнисян – литературовед.

Таким образом, в номинации «Поэзия» победителем литературного конкурса четвертого Ереванского фестиваля книги стала Лусине Егьян, которой птемию вручили член жюри Кристине Ованнисян и победительница прошлогоднего литературного конкурса фестиваля в номинации «Поэзия» Анаит Айрапетян.

В номинации «Проза» победил Овик Афьян, чье имя озвучили член жюри, писатель, переводчик, драматург Гурген Ханджян и победительница прошлогодней номинации «Проза» фестиваля Анна Давтян. Победители получили денежные премии.

Ереванский книжный фестиваль 2021 был посвящен 125-летию Чаренца. Победители литературного конкурса также были награждены памятной медалью «Егише Чаренц», которую им вручила директор Дома-музея Егише Чаренца Жанна Манукян.

Четвертый Ереванский книжный фестиваль проходил с 30 июля по 1 августа. На книжной выставке-ярмарке около сорока издательств представили читателям свой ассортимент со скидкой до 40%.

Четвертый Ереванский книжный фестиваль был организован общественной организацией «Культурное общество» при содействии Министерства образования и науки. Основным партнером выступил книжный магазин «Зангак».