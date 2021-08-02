28-летний ереванский гимнаст Артур Давтян принес Армении первую медаль на Олимпийских играх в Токио. Он стал бронзовым призером в опорных прыжках.

В финале с участием восьми сильнейших гимнастов Артур заметно волновался и поэтому не смог выполнить прыжки так, как он сделал это в квалификационных соревнованиях. После приземления он, не удержав равновесие, сделал шажок, приведший к снижению его баллов.

В итоге Давтян по сумме двух прыжков получил 14,733 балла. Олимпийским чемпионом в этом упражнении стал южнокореец Джеахван Шин (14,783), а серебряную медаль завоевал россиянин Денис Аблязин (14,783). Напомним, что в квалификации Давтян набрал 14,866 баллов.

Артур Давтян – победитель Европейских игр 2019 года и вице-чемпион континента в этой дисциплине, а также чемпион Европы этого года в упражнении на коне.

Эта первая олимпийская медаль, завоеванная нашими гимнастами, со времени обретения Арменией независимости. В последний раз олимпискую награду в этом виде спорта в личном зачете завоевывал легендарный Альберт Азарян в 1960 году.