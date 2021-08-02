В завтрашнем поединке за олимпийскую «бронзу» соперником борца греко-римского стиля Карапета Чаляна станет победитель пары Ламджет Маафи (Тунис)-Рафик Гусейнов (Азербайджан). Их встреча состоится в рамках утешительного этапа.

На Играх в Токио Чалян удачно стартовал в турнире весовой категории до 77 кг, поочередно победив узбека Джалгасбайя Бердимуратова (5:0) и чемпиона мира, Европы и Европейских игр россиянина Александра Чехиркина (2:1). В полуфинале 27-летний гюмриец проиграл со счетом 2:6 чемпиону Азии киргизу Акжолу Махмудову.

Схватки за 3 место начнутся с 14:15 часов по ереванскому времени.