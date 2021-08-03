Еще один молодой армянский борец греко-римского стиля не преодолел четвертьфинальный барьер на Олимпийских играх в Токио

В весовой категории до 67 кг трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы Карен Асланян в 1/8 финала победил венгра Балинта Корпаси, однако в следующем поединке уступил двухкратному чемпиону мира среди спортсменов до 23 лет, египтянину Ибрагиму Мохамеду Эльсайеду. Последний сегодня, в 13:15 по ереванскому времени, встретится с представителем Украины Парвизом Насибовым. Только победа египетского атлета позволит Асланяну включиться в борьбу за бронзовую медаль.

Ранее Армен Меликян (60 кг) не смог пройти дальше четвертьфинала. В финал весовой категории до 97 кг пробился олимпийский чемпион 2016 года Артур Алексанян, который сегодня в финале оспорит золотую медаль с россиянином Мусой Евлоевым. А Карапет Чалян (77 кг) встретится в поединке за бронзовую награду с азербайджанцем Рафиком Гусейновым. Эта схватка состоится в 14:30 по нашему времени. Примерно в это же время пройдет финал с участием Алексаняна.