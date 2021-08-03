Кандидатами на посты трех вице-спикеров Национального собрания Армении являются Рубен Рубинян, Акоп Аршакян от правящей фракции и Ишхан Сагателян от оппозиционной фракции «Айастан». Как сообщает Арменпресс, руководитель фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян на заседании НС заявил, что на должности двух заместителей председателя НС ГД выдвигает кандидатуры Рубена Рубиняна и Акопа Аршакяна.

Глава фракции «Айастан» Сейран Оганян сообщил, что кандидатом в вице-спикер НС от фракции выдвинут Ишхан Сагателян.

Кандидатура одного из трех заместителей председателя НС выдвинута в зависимости от количества депутатов оппозиционной фракции. Заместители председателя НС избираются тайным голосованием большинством от общего количества голосов депутатов.