На Олимпиаде в Токио капанский легкоатлет Левон Агасян не смог квалифицироваться в финал соревнований по тройным прыжкам

В лучшей попытке 26-летний спортсмен прыгнул на 16,42 метра, которого не хватило для попадания в число лучших. Стоит отметить, что личный рекорд Агасяна – 17,08 метров. Повторение этого результата обеспечило бы ему участие в финале, поскольку из данной группы в числе трех спортсменов борьбу продолжает алжирец Мохамед Ясер Трики, прыгнувший на 17,05 метров.

Агасян стал девятым армянским спортсменом, не добившемся успеха на нынешней Олимпиаде. Ранее призовых притязаний не проявили стрелок Эльмира Карапетян, дзюдоист Фердинанд Карапетян, пловцы Артур Барсегян и Варсеник Манучарян, боксеры Корюн Согомонян и Арман Дарчинян, штангистка Изабелла Яйлян и борец греко-римского стиля Армен Меликян.

Пока единственную медаль нашей стране принес гимнаст Артур Давтян, занявший 3 место в опорных прыжках. Боксер Оганес Бачков обеспечил минимум бронзовую медаль, а борец греко-римского стиля Артур Алексанян сегодня попытается стать двухкратным олимпийским чемпионом.