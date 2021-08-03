В административном комплексе Министерства обороны Армении 3 августа в связи с завершением дипломатической миссии военного атташе посольства РФ в Армении и назначением нового атташе состоялась встреча министра обороны Армении Аршака Карапетяна с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны РА

Чрезвычайный и полномочный Посол РФ поздравил министра обороны Армении с назначением на высокую государственную должность.

Министр обороны Армении, в свою очередь, поздравил назначенного военного атташе посольства РФ в Армении, полковника Игоря Щербакова и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности в Армении.

Сергей Копыркин

Аршак Карапетян поблагодарил полковника Андрея Грищука за проделанную, во время его пребывания в должности, активную и эффективную работу по укреплению армяно-российского военного и военно-технического сотрудничества.

В ходе встречи был обсужден широкий круг двустороннего военного и военно-политического сотрудничества, в том числе текущие вопросы, представляющие взаимный интерес, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Стороны высоко оценили процесс армяно-российского союзнического взаимодействия и политического диалога, а также эффективное сотрудничество в оборонной сфере.