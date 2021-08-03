Борец греко-римского стиля Карен Асланян лишился возможности включиться в спор за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Победивший его в четвертьфинале египетский спортсмен Ибрагим Мохамед Эльсайед не сумел пробиться в финал, в результате чего армянский атлет остался за чертой призеров

В полуфинале Эльсайед уступил со счетом 6:7 представителю Украины Парвизу Насибову и теперь сам оспорит бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг. Трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы Карен Асланян в 1/8 финала победил венгра Балинта Корпаси, однако на следующей стадии проиграл Эльсайеду.

Таким образом, уже 10 из 17 армянских олимпийцев не добились успеха в столице Японии. Ранее призовых притязаний не проявили стрелок Эльмира Карапетян, дзюдоист Фердинанд Карапетян, пловцы Артур Барсегян и Варсеник Манучарян, боксеры Корюн Согомонян и Арман Дарчинян, штангистка Изабелла Яйлян, борец греко-римского стиля Армен Меликян и легкоатлет Левон Агасян.

Пока единственную медаль нашей стране принес гимнаст Артур Давтян, занявший 3 место в опорных прыжках. Боксер Оганес Бачков обеспечил минимум бронзовую медаль, а борец греко-римского стиля Артур Алексанян сегодня попытается стать двухкратным олимпийским чемпионом. За бронзовую медаль поборется борец греко-римского стиля Карапет Чалян.