Гюмрийский борец Карапет Чалян остался без олимпийской медали. В поединке за бронзовую награду при довольно спорных обстоятельствах победа была присуждена азербайджанцу Рафигу Гусейнову

Спортсмены оспаривали призовое место в весовой категории до 77 кг. Начало схватки было за Чаляном. Затем соперник сумел выйти вперед – 2:1. Во втором периоде наш борец вновь был более активным, однако в одном из эпизодов арбитры углядели нарушение правил со стороны Чаляна. Они посчитали, что армянский борец умышленно ударил головой по лицу соперника и вынесли ему предупреждение с присуждением 2 очков азербайджанцу. Наши тренеры опротестовали данное решение, однако оно не было изменено. Счет стал 4:1. При том, что на видеоповторе умышленного контакта разглядеть не удалось – скорее был контакт в пылу борьбы.

Ранее спорное судейство было зафиксировано и в четвертьфинальном поединке Карена Асланяна с египтянином Ибрагимом Мохамедом Эльсайедом, в котором вновь победителем был провозглашен наш соперник.